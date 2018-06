Tendances Première: LE DOSSIER - Je fantasme donc je suis. Avec le psychanalyste Alain Héril -...

Je fantasme donc je suis. Qu'est-ce qu'un fantasme ? Tout le monde en a-t-il ? Faut-il en avoir peur et les taire car ils révèlent la part obscure de nos personnalités ? Ou bien doit-on les cultiver, en parler et chercher à les réaliser pour s'épanouir sexuellement ? Alain Héril rappelle qu’ils ont une vertu intime et secrète. Ils sont comme les rêves qu’on ne peut contrôler et qui révèlent quelque chose de ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. A partir des questions qui reviennent le plus fréquemment dans son cabinet de sexothérapie, de témoignages et de tests, I’auteur de « Je fantasme donc je suis » (Ed. Eyrolles) éclaire ce sujet délicat pour aider chacun à mieux se situer dans sa sexualité.

Émission Tendances Première