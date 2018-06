Tendances Première : Le Dossier - Projet Adaptation: L'exploration au service du changement de vie...

Le Projet Adaptation ou l’exploration au service du changement de vie ! En vingt ans, l’explorateur Christian Clot a eu l'occasion de se déplacer sur de nombreux terrains. Il a notamment recherché les sources du Nil en Afrique de l'est, parcouru l'Amérique du Sud et est le premier à être entré dans la partie centrale inexplorée de la Cordillère Darwin, à l'extrême sud du continent américain. Son obsession : comprendre les capacités d'adaptation de l'être humain au changement. Ses expéditions l'ont aussi conduit dans des environnements frappés par des catastrophes naturelles. Sur place, il a remarqué que les personnes qui en étaient victimes avaient des réactions très proches de celles qu'il avait observées dans les environnements extrêmes. D’où l’idée de son projet « Adaptation » : "les expéditions d’exploration constituent un terrain de recherche rare, puisque les conditions sont similaires aux crises et qu’elles sont, là, observables. Plus personne n’est à l’abri d’un changement de vie rapide, profond et totalement imprévisible, en entreprise comme au quotidien. Il faut mieux nous y préparer."

Émission Tendances Première