Tendances Première : Le Dossier - La conquête spatiale 2.0. Avec Jacques Arnould - 19/06/2018

Oublier la terre ? La conquête spatiale 2.0 (Ed. Essai le Pommier !) Blue Origin, Virgin galactic, One Web, Space X sont les noms des entreprises spatiales qui partent aujourd’hui à la conquête de l’espace. Leur point commun ? Ce sont des entreprises privées. Leurs ambitions ? changer le monde et découvrir de nouvelles ressources spatiales. Mais au profit de qui ? cette conquête privée se fera-t-elle au détriment de l’intérêt public ? Et a qui appartiendra l’espace ? Sous la responsabilité de qui ? Tant de questions que se pose Jacques Arnould, chargé des questions éthiques au Centre national d'études spatiales à Paris.

