Les aidants proches de plus en plus nombreux. Les aidants proches sont de plus en plus nombreux et le seront encore plus dans les années à venir. Peu savent qui ils sont, mais une journée leur est dédiée, le 23 juin. Date symbolique, proche du solstice d’été, journée la plus longue de l’année… On en parle avec Sigrid Brisack, directrice de l’asbl Aidants Proches.

