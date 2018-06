Tendances Première : Le Dossier - Fatigue, et si on apprenait à se reposer ? - 14/06/2018

Fatigue, si on apprenait vraiment à se reposer ? (ed . Flamarion) Nous sommes fatigués de trop travailler ; fatigués de ne pas trouver le sommeil; fatigués de chercher l’âme-sœur ; fatigués d’élever des enfants qui deviendront des adolescents épuisants ; fatigués de lutter contre les maux et les douleurs ; d’être disponible en permanence, smartphone à la main... Et si nous faisions de notre fatigue une alliée ? Dans ce voyage au cœur de la fatigue, Léonard Anthony, avec Adrian Chaboche, propose d’aller à sa rencontre plutôt que de la combattre.

