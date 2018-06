Tendances Première : Le Dossier - L’école du cerveau (Ed. Mardaga). Avec Olivier Houdé. -...

LE DOSSIER L’école du cerveau. (Ed. Mardaga) Dans de nombreux pays, le monde de l’éducation connaît une réflexion profonde sur les manière d’enseigner et d’apprendre aux enfants. La redécouverte des pédagogies dites nouvelles a en effet permis de définir des techniques et activités visant à améliorer la capacité d’apprentissage et à développer la curiosité des enfants. De son côté les neurosciences apportent beaucoup d’éléments. Mais qu’est-ce la neuropédagogie ou neuroédication ? Avec Olivier Houdé, Professeur de psychologie du développement à l'Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Directeur du LaPsyDÉ (CNRS).

