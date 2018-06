Tendances Première : Le Dossier - Les 25 ans de la Convention Biodiversité - 12/06/2018

25 ans de Biodiversité. Il y a ¼ de siècle, la Convention sur la biodiversité est entrée en vigueur. Avec l’implication de 195 pays et l’UE, malgré la croissance de la population mondiale et des besoins, la perte de biodiversité a été freinée mais malheureusement pas stoppée. L’extinction de masse concerne des centaines d’animaux ou plantes de notre quotidien, qui se raréfient à une vitesse ahurissante, fragilisés par les activités humaines. Pour inverser la tendance, tout le monde doit faire plus. Mais faire quoi ?

Émission Tendances Première