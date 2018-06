Tendances Première : Le Dossier - Le Cannabis thérapeutique - 07/06/2018

Cannabis thérapeutique Le cannabis utilisé à des fins thérapeutiques est autorisé en Belgique ; mais pas dans tous les cas et pas n’importe comment, ni n’importe quoi. La culture, quant à elle reste interdite mais la législation pourrait changer sous la pression de plus en plus grande des patients et d’institutions spécialisées. Mais que sait-on aujourd’hui ? Quelles usages ? quelles pathologies ? Réponses avec Pierre Scheppens, psychiatre et directeur de la clinique de la Forêt de Soignes et Antoine Boucher de l’asbl Infor-drogues.

Émission Tendances Première