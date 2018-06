Tendances Première : Le Dossier - C’est qui le patron ?! La marque des consommateurs. -...

LE DOSSIER C’est qui le patron ?! C'est qui le patron?! nous permet à nous les consommateurs de déterminer les caractéristiques - et le prix - de produits BONS ET RESPONSABLE que nous voulons consommer : - Bon pour le gout et la santé - Responsable pour les producteurs, l'environnement, le bien-être animal, ... Avec Sylviane Bockourt Responsable de la marque “C’est qui le patron ?” en Belgique, Joseph Meeuwissen producteur de lait en région de Chimay et Anne Caudron, consommatrice. www.lamarqueduconsommateur.be

Émission Tendances Première