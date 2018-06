Tendances Première : Le Dossier - Ondes électromagnétiques, un sujet tabou? - 05/06/2018

A* Ondes électromagnétiques Nous sommes aujourd’hui entourés d’ondes électromagnétiques. Certaines voix s’élèvent régulièrement et pose la question du risque sanitaire. Ce risque est-il réel ou imaginaire ? les normes européennes suffisent-elles ? Et pourquoi est-il si difficile d’aborder le sujet sereinement et objectivement ? On en parlera avec Wendy de Hemptinne, physicienne, fondatrice de ondes.brussels et Stéphanie D'Haenens d’Inter-Environnement Bruxelles.

Émission Tendances Première