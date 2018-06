Tendances Première : Le Dossier - Comment le glaucome se vit-il au quotidien ? - 31/05/2018

C’est une maladie extrêmement sournoise qui nous vole la vue sans prévenir : le glaucome. Aujourd’hui encore, 50% des patients touchés par le glaucome l’ignorent puisqu’il ne présente aucun symptôme alarmant. Mais une fois détecté, c’est toute une vie qui change … Alors comment le glaucome se vit-il au quotidien ? Pour y voir plus clair, nous recevons Dr Sayeh Pourjavan, ophtalmologiste et membre de Belgian Glaucoma Society, et Thérèse Dépêlchin, formatrice en français au centre néerlandophone de la Ligue Braille.

