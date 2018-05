Tendances Première : Le Dossier - "Beau, bien, bon" (Ed. Marabout) - 30/05/2018

Le Beau-Bien-Bon, ce sont les 3 B du bonheur. Dans une approche à la croisée des neurosciences, de l’entraînement cérébral, de l’art-thérapie et de la psychologie positive, cet outil a été construit en partant d’une conviction : le bonheur, ça s’apprend, et on peut s’y entraîner, et y progresser ! Le Beau-Bien-Bon nous permet d’activer nos hormones du bonheur et de créer des connexions positives, grâce à ses trois piliers. Elisabeth Grimaud, doctorante en psychologie cognitive.

Émission Tendances Première