Tendances Première : Le Dossier - Maltraitances gynécologiques - 29/05/2018

Quand suivi gynécologique rime avec maltraitance. Comment faire en sorte que les patientes soient à l’aise lors des consultations gynécologiques ? La raison de la visite, la nécessité de se déshabiller, les conditions pour se déshabiller, la position d’examen, l’examen des seins, etc..., les violences obstétricales et le droit des patientes, sont les thèmes abordés lors du colloque organisé par le FPS ce samedi 2 juin. On en parle avec Anna Safuta et Fanny Colard, chargées d’études aux FPS ainsi qu’avec le Docteur Alessandra Moonens

Émission Tendances Première