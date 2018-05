Tendances Première : LE DOSSIER - "Avec lui c'est compliqué" (Ed. Eyrolles) - 28/05/2018

Comment vivre le quotidien avec un enfant précoce ? Cette question, beaucoup de parents d’enfants HPI (à Haut Potentiel Intellectuel) se la posent plus que de raison. Refus de se lever le matin, remise en question des consignes, difficulté de concentration…..l’organisation familiale est bien souvent mise à mal par les singularités de ces enfants, joliment appelés « zèbres ». Gabrielle Sebire, professeure des écoles et Cécile Stanilewicz, ingénieure agronome, toutes deux mamans d’HPI proposent un livre de bonnes pratiques à destination des parents, un ouvrage bourré d’outils et d’activités qui favorisent la socialisation et l’autonomie de nos adorables petits zèbres ! (Editions Eyrolles)

