Tendances Première : Le Dossier - Comment survivre aux portes qui claquent ? - 18/05/2018

Il prend des risques inconsidérés, elle n’a pas d’amies, il est addict aux jeux videos, elle boit, il fume, sa chambre est un capharnaüm, elle aime provoquer (surtout sa mère) … L’adolescence, ce sont les grands travaux du cerveau, un moteur qui tourne à plein régime, hypersensible avec des freins qui ne fonctionnent pas … Traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre 12 et 17 ans, un défi pour certains parents. Isabelle Filliozat nous en parle dans son livre « on ne se comprend plus ! » (Ed. JC Lattès). Elle est notre invitée.

Émission Tendances Première