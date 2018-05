Tendances Première : Le Dossier - Surfer plus vert - 17/05/2018

Nos ordinateurs et serveur consomment et chauffent, et les TIC au global sont responsables de 2% des émissions de CO2: autant que l'aviation! Vers 2020, l’univers d’internet et tout ce qui gravite autour représenteront 20% dans la consommation électrique de la planète. Dès 2009, Greenpeace a commencé à évaluer les performances énergétiques du secteur informatique. Elle a demandé aux plus grandes entreprises du net de s’engager pour un approvisionnement basé à 100 % sur des énergies renouvelables pour soutenir leur développement rapide. Qu’en est-il aujourd’hui. Réponse avec Juliette Boulet de Greenpeace.

Émission Tendances Première