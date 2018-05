Tendances Première : Le Dossier - Le burn out parental - 16/05/2018

Deux chercheuses de l’UCL, Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, lancent une vaste enquête internationale sur le burnout parental. Alors que de très nombreuses recherches ont déjà été menées sur le burnout professionnel (+ de 23 000 études à ce jour), le burnout parental n'est que très récemment devenu un sujet d'intérêt scientifique. L'épuisement parental est un syndrome distinct du burnout professionnel, du stress parental ou de la dépression. Ce syndrome a donc des causes spécifiques et des conséquences également spécifiques, en particulier vis-à-vis de l'enfant. Cette étude est en cours dans 38 pays différents ; mais les premiers résultats sont déjà interpelants. On en parle avec les 2 chercheuses.

Émission Tendances Première