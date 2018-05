Tendances Première : Le Dossier - Les salariés actionnaires - 15/05/2018

Aux Etats unis, 28 millions d’employés sont actionnaires de la société dans laquelle ils travaillent. Une culture assez peu implantée chez nous mais remise au goût du jour notamment lorsque des employés et des ouvriers ont décidé un jour de racheter leur entreprise pour la sauver de la faillite. Entre actionnariat et reprise totale, des différences existent cependant ; mais des possibilités aussi. Avec Jean Olivier Collinet de Jobyourself, Jérôme Herman directeur de Damnet et Emmanuel Everarts de BRUCOOP.

Émission Tendances Première