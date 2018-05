Tendances Première : Le Dossier - La mécanique des passions - 14/05/2018

La mécanique des passions (Ed. Odile Jacob) De nouvelles sciences du comportement humain ne cessent de prendre de l’ampleur et de susciter l’engouement depuis le début des années 1990 : il s’agit des neurosciences cognitives. Ces sciences sont-elles devenues le baromètre de nos conduites et de nos vies, prenant la place autrefois occupée par la psychanalyse ? L’homme « neuronal » est-il en passe de remplacer l’homme « social » ? On en parle avec le sociologue Alain Ehrenberg.

Émission Tendances Première