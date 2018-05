Tendances Première : LE DOSSIER - Comment triompher au bureau ? Petit manuel de manipulation...

Savoir esquiver les réunions inutiles, briller même quand on n'a rien compris, dire aux recruteurs ce qu'ils veulent entendre, rédiger une présentation qui claque, répondre avec esprit aux réflexions machos,… pour déjouer avec humour et panache les multiples pièges de la vie de bureau, Benjamin Fabre, consultant rompu au monde du travail, livre des conseils de survie, à l'épreuve des balles et des taches de café. " Les coaches en management classique proposent des techniques édulcorées, angéliques et inopérantes... Pas moi. " Benjamin Fabre, que nous retrouverons au micro de Cédric Wautier.

Émission Tendances Première