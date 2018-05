Tendances Première : LE DOSSIER - Philosopher et méditer avec les enfants. - 10/05/2018

Dossier (rediffusion ) Philosopher et méditer avec les enfants. Qu’est-ce que la liberté ? A-t-on besoin des autres pour vivre ? La morale est-elle naturelle ? ….. Comment philosopher avec les enfants ? Pourquoi philosopher avec les enfants ? A partir de quel âge et quels thèmes peut-on aborder ? On en parle avec Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et historien des religions, auteur de « Philosopher et méditer avec les enfants » (Ed. Albin Michel), Aurore T’Kint, philosophe et coordinatrice des formations à la fondation SEVE et Bernard Polet, journaliste et présentateur de l’émission « Les enfants nous parlent » sur Canal C à Namur.

Émission Tendances Première