Tendances Première : le Dossier - "Parlez-vous cerveau ?" - 09/05/2018

Mémoire, émotions, conscience, langage… les sciences du cerveau ont la particularité d’éclairer un domaine qui nous parle, mais dans une langue que nous ne parlons pas ! Une langue étrangère truffée de mots abscons : glie, synapse, récepteur membranaire, hippocampe, mémoire épisodique, cortex… autant de termes qui se dressent comme un mur entre notre cerveau et nous. Avec Parlez-vous cerveau ? faites enfin tomber ce mur. Une expérience inédite et jubilatoire pour un bilinguisme non moins inédit : devenir bilingue français-cerveau ! Avec Lionel et Karine Naccache.

Émission Tendances Première