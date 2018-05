Tendances Première : Le Dossier - Des objets connectés plus durables : est-ce possible? -...

En 2017, 403,5 millions de smartphones ont été vendus dans le monde. On choisit généralement le sien sur base de caractéristiques techniques, comme la qualité de l’appareil photo ou le système d’exploitation, et on croise les doigts pour une durée de vie proportionnelle à la somme d’argent investie. Un obstacle de taille menace notre ordinateur de poche : l’obsolescence programmée. Comment produire des objets connectés plus durables ? Avec Jean Pierre Raskin professeur au pôle d’ingénierie électrique de l’UCL et Frédéric Blondeau responsable d’UCL Culture https://uclouvain.be/fr/etudier/culture/evenements/expo-les-victimes-de-notre-richesse.html

Émission Tendances Première