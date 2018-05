Tendances Première : LE DOSSIER - Marketing, design et recyclage font-ils bon ménage ? -...

L'action citoyenne "Plastic Attack", née en Grande-Bretagne se fait aussi entendre en Belgique. Après Bruxelles, les militants le disent ; ils séviront à Gand, Anvers, Louvain et Malines. L’objectif : montrer l’absurdités des emballages… Et si les producteurs, les responsables marketing et design s’y mettaient aussi ? Peut-on sensibiliser tout un secteur à embrayer le pas ? Avec Cédric Slegers de la fédération des Entreprises de l’Economie circulaire, Go4circle et Ann Nachtergaele, directrice environnement et énergie chez Fevia (Fed. De l’Ind. Alimentaire belge)

Émission Tendances Première