Tendances Première : LE DOSSIER - "Partie gratuite" (ed. Robert Laffont). Avec Antoine Audouard -...

"Par un beau midi de début d'été, le 28 juin 2012, j'ai émergé d'une sieste pour découvrir que le côté gauche de mon corps était paralysé et que toute la partie gauche du monde avait disparu. Au cours des dernières années, j'ai souvent raconté les épisodes marquants ayant précédé et suivi mon AVC - les questions des amis, les échanges d'histoires avec des camarades d'hôpital m'amènent à évoquer des détails qui semblent les faire sourire et réfléchir. Ecrivain, je me suis exposé à la question : "Pourquoi tu ne fais pas un livre de tout ça... ?" Avec Antoine Audouard.

Émission Tendances Première