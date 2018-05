Tendances Première : LE DOSSIER - Pourquoi trop penser rend manipulable. Avec Christel Petitcollin...

LE DOSSIER Pourquoi trop penser rend manipulable (Ed. Trédaniel). Aux côtés des victimes de manipulation mentale depuis plus de vingt ans, Christel Petitcollin a pu décrypter la personnalité des manipulateurs, celles de leurs victimes et aussi étudier les composantes du lien étrange qui les relie. Elle en est arrivée à la conclusion surprenante que plus on est intelligent, plus on est manipulable.

