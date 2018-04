Tendances Première : LE DOSSIER - Rénovations : entre DIY et architecte ? - 30/04/2018

Le dimanche 6 mai 2018 de 10h à 18h, la 4ème édition de la Journée de la Rénovation se déroulera à travers toute la Wallonie et à Bruxelles. L'occasion pour le grand public de rencontrer les architectes au coeur de leurs projets de rénovation afin de faire le plein d'inspiration et de conseils. L'occasion pour nous de nous demander, à l'heure du DIY, quelle plus-value peut apporter un architecte. Avec Marie Gille, architecte et François Gehot pour la journée de la Rénovation.

Émission Tendances Première