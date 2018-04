Tendances Première : LE DOSSIER - "Le partage de l'eau" , avec Alexandre Brun - 25/04/2018

L’eau s’affirme peu à peu comme un ferment de conflits à venir. L’assèchement de la mer d’Aral et du fleuve Colorado sont des catastrophes écologiques majeures, tandis que le contrôle des eaux du Nil par l’Égypte aux dépens de l’Éthiopie, de l’Euphrate par la Syrie ou du Jourdain par Israël a eu, et aura encore, des conséquences politiques redoutables, que le réchauffement climatique en cours ne pourra qu’accentuer. L’eau est-elle encore un bien « commun » ? Alexandre Brun est maître de conférences au département Géographie et Aménagement de l’université Paul-Valéry à Montpellier.

Émission Tendances Première