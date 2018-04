Trois jours pour « hacker » douze défis sociétaux, c'est ce que propose le méga-hackathon, Hack Belgium qui aura lieu à Tour et Taxis les 26,27 et 28 avril prochains. L'ambition est de proposer la plus grande diversité d'experts possible, aux 1000 participants du hackathon et d'imaginer ainsi une meilleure Belgique pour demain. Notre invité : Léo Exter, responsable de l'événement.

Émission Tendances Première