Tendances Première : LE DOSSIER - Retour aux plantes comestibles ! - 17/04/2018

Les 21 et le 22 avril 2018, le domaine d’Arthey accueillera pour la deuxième fois le Festival des Plantes Comestibles. Un week-end de découvertes et de partages pour faire de l’agroécologie une fête qui résonne pour tous les âges. Avec Camille Eickhoff, coorganisatrice du festival et coresponsable des Jardins d'Arthey, Thomas Decary, maraîcher aux Jardins d'Arthey, formateur et animateur de plusieurs ateliers au festival, Lionel Raway, fondateur de Cuisine Sauvage et Simon Derauw, coorganisateur du festival.

Émission Tendances Première