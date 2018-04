Tendances Première : LE DOSSIER - Je t’aime Je te trompe (Ed. Robert Laffont). Avec Esther Perel...

Je t’aime Je te trompe (Ed. Robert Laffont). « Un traité audacieux sur l'infidélité pour comprendre la complexité de chaque individu face au couple, à l'amour et au désir. Non, l'adultère n'est pas toujours le signe d'un couple qui ne fonctionne plus... Qu'est-ce qu'être infidèle, aujourd'hui ? Comment peut-on tromper tout en se disant heureux dans son couple ? Est-il possible d'aimer plusieurs personnes à la fois ? Tromper, est-ce forcément trahir l'autre ? Est-ce qu'une liaison peut paradoxalement aider un couple ? ». Pour en parler avec nous, Esther Perel, l’auteure du livre « Je t’aime, Je te trompe ».

Émission Tendances Première