Tendances Première : LE DOSSIER - La Slow Fashion - 11/04/2018

La Slow Fashion, qu'est-ce que c'est ? S'habiller tout en respectant les conditions de travail lors de la production. A travers sa campagne 2017-2018, "Slow Fashion", Oxfam souhaite mobiliser les citoyens belges et prévoit plusieurs activités, notamment une grosse journée de sensibilisation le 5 mai à Tour et Taxi. En toile de fond, les cinq ans de commémoration de l'effondrement du Rana Plaza, événement depuis lequel a été lancé le mouvement international "Fashion Revolution". Avec Patrick Veillard d'Oxfam, ainsi que Laure Derenne et Virginie N'guyen du collectif HUMA.

Émission Tendances Première