Tendances Première : LE DOSSIER - Citizenfund pour financer les initiatives collaboratives et...

Portées par le succès du documentaire "Demain", de plus en plus d'initiatives entrepreneuriales circulaires, coopératives et collaboratives voient le jour. Principal frein à leur développement: le financement. Pour pallier cet écueil, une nouvelle plateforme bruxelloise d'investissement vient de voir le jour: Citizenfund. Leur leitmotiv est de mobiliser l'épargne bancaire dormante de chaque citoyen pour soutenir les entreprises investies dans ce qu'on appelle "la transition". Avec Thibaut Martens de Citizenfund, Alain Boribon (Subsiconseils/Boostreia) - cofondateur du Citizenfund et Lisa Delfosse - porteuse du projet circulaire.

Émission Tendances Première