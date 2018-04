Tendances Première : LE DOSSIER - Au bonheur des Zèbres: les hauts potentiels - 09/04/2018

Au bonheur des Zèbres On les appelle les surdoués, les multipotentiels ou autres hauts potentiels (HP). Mais qui sont-ils ? Comment vivre avec son identité de HP ? Plongée en milieu atypique, entre des histoires d'individus hors-normes, des professionnels et des interludes sur un livre en train de s'écrire. Avec l'auteure Flora Clodic-Tanguy et ses deux témoins: Damien Petre, Partner et managing director - WonderfulWomen, Pierre-Alexandre Klein, cofondateur du Civic Innovation Network et de Hackistan.

