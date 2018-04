Tendances Première : LE DOSSIER - Le syndrome de la chouquette - 06/04/2018

Le syndrome de la chouquette (ed. Anamosa). La machine à café totémique, le nouveau canapé de l’open space, la disparition des frontières entre vie privée et vie professionnelle, le Chief Happiness Officer et ses bonbons Haribo, le cadre à trottinette, les bistrots envahis par les ordinateurs portables des indépendants, la chouquette comme instrument de gestion des équipes... En 69 chroniques, Nicolas Santolaria, journaliste spécialiste des mondes climatisés, explore l’univers du travail et son virage prétendument cool.

Émission Tendances Première