Créez vous-même votre régime (Ed. Flammarion). Chacun possède un métabolisme différent et surtout des réactions physiques et psychologiques distinctes. Apprenons à faire connaissance avec nous-même, à découvrir la manière dont on fonctionne et à s’écouter. C’est ce que Patrick Serog, médecin nutritionniste, nous propose de faire.

Émission Tendances Première