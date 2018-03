LLE DOSSIER Pop Corner (ed. Points) Pop Corner raconte le déferlement mondial de la pop, et dresse un panorama de ses déclinaisons : de la mode à la musique, du sport et de la littérature aux séries et au design, mais aussi de la politique au syndicalisme, de Marx à Batman. Bref, Pop Corner, c’est la pop culture,… c’est nous. Avec Hubert Artus, journaliste.

