Tendances Première : Le Dossier - Colocation - 26/03/2018

La réforme du bail d’habitation voit enfin le jour et prévoit quelques changements notamment pour les colocations. Et ça tombe bien. Plus qu’une tendance, c’est devenu un vrai mode de vie incontournable pour la jeune génération et une solution à la solitude pour certains ou aux soucis financiers pour d’autres. On en parle avec François Samyn (Co-Habs)), Nicolas Watillon, vice-président de l’Institut professionnel des agents immobiliers et Jean Philippe Lhoest, responsable du site immocoloc.be

Émission Tendances Première