Tendances Première : Le Dossier - E-Réputation - 26/03/2018

Votre image sur Internet. L'e-réputation, l'identité numérique jouent un rôle sans cesse croissant dans le monde économique. Aujourd'hui, on googlise à tour de bras : que dit la toile de soi, de son patron, d'un candidat, d'un concurrent ? Le réflexe est bien installé et on aurait tort de s'en passer, au risque de perdre une opportunité, un marché. La réputation se construit dans le temps, au travers d'actes posés, de clients satisfaits, de commentaires positifs. L'image numérique doit refléter au plus près cette réputation, offrir un rendu efficace de la réalité. Que dit une image numérique inexistante, lacunaire ou négative ? Vincent PITTARD, juriste et fondateur de Reputation365, une agence dédiée à la réputation électronique. "Votre image sur internet ? A vous de jouer !" de Vincent Pittard et Sandrine Mathe, Editions Edipro

Émission Tendances Première