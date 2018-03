Tendances Première : Le Dossier - Mourir seul - 22/03/2018

Mourir seul. « Emma du Cayla-Martin est morte dans la solitude la plus complète. Elle était ma voisine. » C’est ainsi que commence l’article de Anne-Cécile Huwart dans le dernier Medor. L’occasion de poser une réflexion sur ces personnes âgées esseulées chez elle, oubliées parfois, et de se demander comment gérer cela. Avec Anne-Cécile Huwart, journaliste pour Médor, Claire de Kerautem, fondatrice et directrice de l’asbl 1 toit 2 âges et Françoise De Brouwer, bénévole à Jette.

Émission Tendances Première