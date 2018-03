Tendances Première : LE DOSSIER - Le Salon Bois et Habitat - 16/03/2018

La 20ème édition du salon Bois & Habitat se déroulera du 23 au 26 mars prochains à Namur Expo. Matériau durable, le bois est de plus en plus plébiscité tant pour ses performances techniques que pour son cachet esthétique. Il séduit non selement les architectes, qui excellent à en tirer le meilleur, mais aussi le grand public, toujours plus nombreux à vouloir l’intégrer dans son habitat. Avec Muriel Hunin, organisatrice du Salon et Laurent Riche, directeur de Stabilame

Émission Tendances Première