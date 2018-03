Tendances Première : LE DOSSIER - Présentation du film: La part sauvage - 15/03/2018

La part sauvage. Emprisonné 3 ans à la suite d'un braquage Ben sort de prison où il s'est converti à l'Islam. Tout ce qu'il souhaite est renouer avec son fils Samir. Mais Samir ne l’attend plus depuis longtemps, et Nadia, son ex-femme, ne lui fait pas confiance. Mustapha, son nouveau "maître à penser", l’incite à croire qu’il ne trouvera jamais sa place dans cette société́, et exacerbe son sentiment d’injustice. Un film qui aborde la question de l’intégrisme ; mais aussi de la resistance. Avec le réalisateur, Guérin van de Vorst.

