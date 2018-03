Tendances Première : LE DOSSIER - Les jours fous de l’économie sociale - 13/03/2018

Les fédérations d'économie sociale et Financité lancent une grande campagne afin de faire connaître au grand public les plus-values de l'économie sociale, c'est-à-dire des entreprises ayant en priorité une finalité humaine ou environnementale avant la simple recherche du profit. Au-delà d'un accompagnement via des supports de communication, le week-end des 17 et 18 mars auront lieu dans chaque province de Wallonie et à Bruxelles des événements afin de mettre en valeur les acteurs de cette économie pas tout à fait comme les autres. Présentation avec Laurence Roland de Financité et Magali Macours des Tournières.

Émission Tendances Première