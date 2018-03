Tendances Première : LE DOSSIER - Co Working, Co coocking and Co. - 09/03/2018

Co Working, Co coocking and Co. Le « tout CO » pour Collaboratif et Collectif, connait depuis quelques années une croissance spectaculaire : apparus pour la première fois en 2008, des espaces de Co-working ne cessent d'être créés en Région bruxelloise et en Wallonie. L'idée est de partager un espace de travail avec d'autres indépendants, entrepreneurs, un peu comme une collocation professionnelle. Un modèle qui répond aussi à la transformation des modèles existant de travail et de vie ! Des lieux de co-cooking naissent également en réponse à l'explosion des métiers de bouche. Quelle est l'ampleur de cette tendance ? Comment fonctionnent ces nouvelles communautés de travail ? Le collaboratif est-il toujours une bonne idée ? On en parle avec Axel Kuborn, créateur de Silversquare, Elodie Bouscarat, co-fondatrice de Co-oking et Stéphane Maréchal, utilisateur d'un lieu de Co-working.

Émission Tendances Première