Tendances Première : LE DOSSIER - Elles s’organisent ! Concilier vie privée et vie...

Elles s’organisent ! Concilier vie privée, vie professionnelle reste un vrai défi pour bon nombre de femmes qui ont souvent l’impression que les choses leur échappent. A cette difficulté réelle, s’ajoute un poids psychologique qui freine leur ambition professionnelle. Beaucoup de femme n’osent pas entreprendre à cause de cela. Et pourtant… le plus souvent, elles s’organisent. Avec Valérie Sohie Bloggeuse des Demoiselles de Bruxelles et Christine Romeyns qui connait plus de trucs et astuces pour s’organiser que la plupart d’entre nous.

