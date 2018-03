Tendances Première : Le Dossier - VEO et paix durable - 06/03/2018

VEO et paix durable. La violence éducative ordinaire (VEO) revêt plusieurs aspects dans l'éducation des enfants : elle englobe aussi bien les violences verbales et psychologiques (crier, injurier, se moquer, humilier, culpabiliser) que les violences physiques (gifler, fesser, tirer les oreilles ou les cheveux, donner des coups de pied, secouer ou bien encore priver un enfant de nourriture…) Prendre conscience des aspects négatifs des VEO c’est se préparer une paix durable. Avec Cindy Abbeloos (Stop VEO), Laura Arnould et Thomas d'Ansembourg (Écrivain à succès et formateur en Communication non violente). http://stopveo.org/

Émission Tendances Première