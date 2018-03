Tendances Première : Le Dossier - Le numérique à l'école - 05/03/2018

Le numérique à l’école. Le numérique à l’école est l’une des grandes thématiques de notre société. Le baromètre digital wallonia pour l’éducation et le numérique 2018 vient d’être publié et dresse un état des lieux assez complet, tandis que Médor se demande si le numérique à l’école a une réelle utilité et surtout qu’est-ce que l’apprentissage du numérique signifie vraiment. Avec Quentin Noirfalisse, journaliste pour Medor, André Delacharlerie, expert sénior à l’Agence du numérique.

Émission Tendances Première