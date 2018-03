Tendances Première : Le Dossier - L'avantage Tremplin-Indépendants - 02/03/2018

L’avantage Tremplin-indépendants. L’avantage “Tremplin-indépendants” est une mesure qui permet de conserver, durant l’exercice d’une activité accessoire en qualité d’indépendant, son droit aux allocations de chômage pendant douze mois. Avec la tendance croissante des start-up et des auto entrepreneurs, l’occasion de nous pencher sur ce système. Pour qui ? A quelles conditions ? Quels impacts ? Et que se passe-t-il quand l’avantage prend fin ? Réponses avec Lawrence LOUIS-CHARLES et Fanny Delchef, tous deux bénéficiaires de l’avantage Trenplin et Véronique Flammang conseillère au 1819. www.1819.brussels www.missclipclap.com https://www.facebook.com/search/str/manneke.brussels/keywords_search

Émission Tendances Première