Tendances Première : LE DOSSIER - Festival A travers champs ! - 01/03/2018

La 6ème édition de ce festival, unique en son genre en Belgique, rassemble encore autour d’un même projet : faire découvrir, à travers le cinéma, les questions qui se posent aujourd’hui, dans nos régions mais aussi ailleurs dans le monde, aux consommateurs, producteurs, agriculteurs, citoyens, tout simplement. Les films choisis permettront à un très large public, autant citadin que rural et néo-rural, de prendre la mesure de l’urgence de prendre en main, ensemble, ces questions et leurs solutions. Avec Clément Montfort (réalisateur – « La guerre des graines » -et créateur de la Web-Séries Documentaires NEXT), Carine Dechaux organisatrice du festival, et Françoise Tagnon, agricultrice.

Émission Tendances Première