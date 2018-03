Tendances Première : LE DOSSIER - Réinventons la ville pour le citoyen ! - 28/02/2018

Réinventer la ville pour le citoyen. La troisième édition de l’hackathon Citizens of Wallonia se tiendra du 9 au 11 mars 2018, dans les locaux de l’UMons. La thématique « comment (ré)inventer la ville de demain en offrant des services innovants pour le citoyen ? ». L’objectif visé est donc le développement de solutions informatiques concrètes pour améliorer le quotidien des citoyens. Ouvert à l’ensemble des citoyens (techniciens bien sûr, mais également étudiants, start-ups, entrepreneurs, secteur public, makers, créatifs, porteurs de projets, …). Cette mixité dans les rôles et profils permet de mettre sur pieds des projets particulièrement riches en termes de diversité, de créativité ou de finalités. Pour se construire, la ville de demain a besoin de tous ses citoyens ! Avec Nicolas Installé, directeur du Futurocité et Pierre Labalue (Letsgocity)

Émission Tendances Première